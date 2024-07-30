وزير الدفاع الفنزويلي: إصابة أكثر من 20 عسكريًّا خلال اشتباكات داخل البلاد

وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، قد أعلن في وقت سابق، أنه بعد فرز 80% من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية. وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013.