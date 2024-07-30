وزير الدفاع الفنزويلي: إصابة أكثر من 20 عسكريًّا خلال اشتباكات داخل البلاد

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم، أن أكثر من 20 عسكريًّا أصيبوا خلال اشتباكات في البلاد، وأن بعضهم أصيب بطلقات نارية.
وقال لوبيز: "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء".
وأضاف: سمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق، وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة، وتم تطويق القصر الرئاسي.
وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، قد أعلن في وقت سابق، أنه بعد فرز 80% من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية. وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013.
وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.