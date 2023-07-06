السويد تدرس تجريم إحراق المصحف والكتب المقدسة الأخرى

قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، اليوم (الخميس): "إن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد".