لتنضم إلى 8 دول بالاتحاد الأوروبي.. إيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

وأوضح هاريس؛ في كلمة ألقاها لمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الإيرلندية الكبرى بين عامَي 1845 و1852 بالعاصمة لندن، أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح، مؤكداً ضرورة وقف العنف فوراً، ووصول المساعدات الإنسانية دون عائقٍ بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.