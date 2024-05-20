لتنضم إلى 8 دول بالاتحاد الأوروبي.. إيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس؛ إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو الجاري.
وأوضح هاريس؛ في كلمة ألقاها لمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الإيرلندية الكبرى بين عامَي 1845 و1852 بالعاصمة لندن، أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح، مؤكداً ضرورة وقف العنف فوراً، ووصول المساعدات الإنسانية دون عائقٍ بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.
وأشار هاريس؛ وفق وكالة وفا للأنباء، إلى أن إيرلندا تتحرّك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.
يُذكر أن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.