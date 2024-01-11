طرد مليوني شخص من الأجانب والمواطنين بألمانيا.. خطة في اجتماع سري

وقال سيلنر لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد كنت موجودًا. وتم ذلك في نهاية نوفمبر، وقد قدمت كتابي ورؤيتي لهوية إعادة التهجير"، وهو مصطلح تتداوله الجهات المعادية للأجانب في أوروبا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".