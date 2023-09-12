إنذار وخسائر كارثية بليبيا.. تعرّف على أسباب القوة المدمرة لإعصار دانيال

يشار إلى خطط الإخلاء تعتمد في الأساس على الإنذار المبكر للسكان والأهالي، وهو أمر مفقود في ظل غياب هذه النظم؛ وهو الأمر الذي يضاعف الضحايا والخسائر، وخطط المواجهة أيضًا ينبغي أن تعتمد على توفير ملاجئ في كل منطقة في ظل وجود تحذير من ظواهر مناخية خطيرة، وهذه الظواهر في الغالب لا تتجاوز مدتها الزمنية 48 ساعة.