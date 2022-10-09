فرنسا.. استمرار إضراب عمال مصافي النفط ومحطات الوقود تختنق لشحّ الإمدادات

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسبّبت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

وتتسبّب حركات الإضراب هذه في نقص كبير في الوقود على مستوى المحطات المخصصة.