فرنسا.. استمرار إضراب عمال مصافي النفط ومحطات الوقود تختنق لشحّ الإمدادات

تواصلت اليوم "الأحد"، حركة الإضراب التي يقوم بها عمال شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز" في فرنسا، بدعوة من "الكونفدرالية العامة للشغل"؛ للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم المتفاقم الذي تشهده البلاد.
ونقلت "رويترز" عن ممثل للكونفدرالية، أن الإضراب مستمر في كل مكان، وأنه لم تحدث اتصالات من "توتال إنرجيز" منذ دعوة الكونفدرالية أمس رؤساء الشركة للبدء في مفاوضات تتعلّق بالأجور.
وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسبّبت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.
وتتسبّب حركات الإضراب هذه في نقص كبير في الوقود على مستوى المحطات المخصصة.