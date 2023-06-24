الأحداث تتفاعل.. ردود الفعل الدولية حول "تمرد قوات فاغنر" تتصاعد

وفي وارسو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت: إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفًا أن وارسو تراقب الموقف.