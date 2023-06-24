الأحداث تتفاعل.. ردود الفعل الدولية حول "تمرد قوات فاغنر" تتصاعد

تصاعدت حدة الأحداث سريعًا فيما يتعلق بالتمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وما زالت الأحداث جارية، وبالتالي فإن ردود الفعل الدولية ما زالت تظهر تدريجيًّا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.
وقال البيت الأبيض: "نراقب الوضع في روسيا، وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي".
وفي تعليق له.. وصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم السبت، ما يحدث في روسيا بأنه "مجرد بداية".
وكتب بودولياك على تويتر: "الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا".
وأردف، وفق سكاي نيوز عربية: "لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين.. أو القوى ’المناهضة لبريغوجين".
وفي لندن قالت وزارة الدفاع البريطانية: إن ما يحدث "في روسيا" يمثل أكبر تحدّ للدولة الروسية في العصر الحديث.
وأضافت: أن "ولاء القوات الروسية، خاصة الحرس الوطني، هو ما سيحسم شكل الصراع".
وقال القصر الرئاسي في فرنسا، اليوم السبت: إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.
وقال الإليزيه: "تركيزنا لا يزال على دعم أوكرانيا".
وفي وارسو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت: إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفًا أن وارسو تراقب الموقف.
وأضاف: "نراقب مسار الأحداث خلف حدودنا الشرقية بصورة مستمرة".