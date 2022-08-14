41 قتيلاً حتى الآن.. "الداخلية المصرية" تكشف سبب حريق كنيسة إمبابة

أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مصرع 41 شخصًا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.
فيما ذكرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، في بيان، أن "الأجهزة الأمنية بلغت في حوالي الساعة الـ9 صباح اليوم الموافق 14 أغسطس الجاري، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة".
وقالت: "على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات".
وأفادت بأن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية.
وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددًا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".