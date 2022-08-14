41 قتيلاً حتى الآن.. "الداخلية المصرية" تكشف سبب حريق كنيسة إمبابة

وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددًا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".