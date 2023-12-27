"الحرس الثوري": إسرائيل تحاول توسيع حرب غزة بعد هزيمتها الإستراتيجية

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، قد أكد بدوره أمس، أن إسرائيل ارتكبت "خطأ إستراتيجياً" باغتيال موسوي، مشددا على أن ذلك لن يمر من دون رد.