"الحرس الثوري": إسرائيل تحاول توسيع حرب غزة بعد هزيمتها الإستراتيجية

أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن تل أبيب تحاول جعل حرب غزة صراعاً أمريكياً إيرانياً".
واعتبر شريف في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، وفقما نقل موقع "الحدث"، أن "الإسرائيليين يسعون إلى نشر الصراع في المنطقة بسبب هزيمتهم الإستراتيجية"، في إشارة إلى حرب غزة.
وشدد على أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيراً باغتيال موسوي، مكرراً أن "الأمر لن يمر من دون رد مباشر وغير مباشر".
وأكّد شريف، أن "مواجهته للكيان الصهيوني لن تتوقف إثر هذا الاغتيال"، وفق تعبيره.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، قد أكد بدوره أمس، أن إسرائيل ارتكبت "خطأ إستراتيجياً" باغتيال موسوي، مشددا على أن ذلك لن يمر من دون رد.
ولوح عديدٌ من المسؤولين السياسيين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين برد في الوقت المناسب.
يشار إلى أن موسوي، الذي تعدّه طهران أحد كبار مستشاري الحرس في سوريا، كان قُتل في غارة شنّها الجيش الإسرائيلي على العاصمة دمشق يوم الإثنين الماضي.
ويعد القتيل أحد رفاق القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني، الذي قتل هو الآخر في ضربة جوية أمريكية ببغداد مطلع عام 2020.