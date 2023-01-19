بعد 40 عامًا من الاعتقال.. "إسرائيل" تُفرج عن الأسير الفلسطيني "ماهر يونس"

وكان ماهر يونس اعتقل في 18 يناير 1983؛ حيث وجهت السلطات الإسرائيلية له، حينها، تهمة الانتماء إلى حركة "فتح"، وقتل جندي من القوات الإسرائيلية، وتهمة حيازة أسلحة بطريقة "غير قانونية"، وذلك بعد فترة التحقيقات.