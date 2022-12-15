لبنان.. مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في إطلاق نار

أفادت قوات الدفاع الأيرلندية، اليوم (الخميس)، بمقتل جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في وقت متأخر من مساء أمس؛ عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.
وأضافت القوات في بيان أن فردًا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبها، ذكرت "اليونيفيل" أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وتفتح تحقيقًا في مقتل الجندي الأيرلندي.