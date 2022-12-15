لبنان.. مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في إطلاق نار

وأضافت القوات في بيان أن فردًا آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، وفقاً لـ"رويترز".