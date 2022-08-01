باريس تجمد أصولاً روسية تزيد قيمتها على مليار يورو

كشف غيوم فاليت فالا، رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية بوزارة المالية الفرنسية (Tracfin)، أن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.
وأشار "فالا" إلى أن ذلك لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.
وأضاف: "تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة (في فرنسا) 1.2 مليار يورو، دون احتساب أصول البنك المركزي الروسي".
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن هذا التجميد شمل أصولا مالية وغير مالية (على سبيل المثال، العقارات).
وبحسب وكالة "نوفوستي"، ففي نهاية مارس، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو.
وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للشؤون العدلية ديدييه رايندرز إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن كل دول الاتحاد لا تبذل جهودا كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت طائلة العقوبات.