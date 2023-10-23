رئيس الوزراء الفلسطيني يستنكر المواقف التي تمنح إسرائيل "رخصة قتل"

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، المواقف التي تعطي إسرائيل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا، في إشارة إلى واشنطن، التي دافعت عن الدولة العبرية و"حقها في الدفاع عن نفسها".
وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسري، وقتل من أجل القتل والانتقام". وأضاف: "ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا لارتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها". وأعتبر اشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "حرب إبادة جماعية".