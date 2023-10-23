رئيس الوزراء الفلسطيني يستنكر المواقف التي تمنح إسرائيل "رخصة قتل"

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسري، وقتل من أجل القتل والانتقام". وأضاف: "ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا لارتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها". وأعتبر اشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "حرب إبادة جماعية".