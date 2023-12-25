"إسرائيل" تُعلّق أنشطتها العسكرية مؤقتًا في حي وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) تعليقًا مؤقتًا للأنشطة العسكرية "لأغراض إنسانية" في حي الشيخ محمد اليمني غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 14:00 ظهرًا.