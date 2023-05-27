32 قتيلاً ومصاباً من جرّاء استهداف صواريخ روسية مستشفى أوكرانياً

استُهدفت أوكرانيا مجدّداً، الجمعة، بصواريخ روسية أصابت خصوصاً مستشفى في دنيبرو، حيث قُتل شخصان، وأُصيب 30 آخرون، وهو ما ندّد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".