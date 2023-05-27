32 قتيلاً ومصاباً من جرّاء استهداف صواريخ روسية مستشفى أوكرانياً

استُهدفت أوكرانيا مجدّداً، الجمعة، بصواريخ روسية أصابت خصوصاً مستشفى في دنيبرو، حيث قُتل شخصان، وأُصيب 30 آخرون، وهو ما ندّد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".
وقال حاكم دنيبرو سيرغي ليساك "هناك 30 جريحاً، بينهم طفلان، إضافة إلى رجلَيْن قُتلا في القصف".
من جهته، نشر الرئيس الأوكراني صوراً تظهر مباني مدمّرة جزئياً تتصاعد منها أعمدة دخان أسود، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر إنقاذ يساعدون أشخاصاً وجوههم ملطخة بالدماء على مغادرة المستشفى عبر ممرات مليئة بالركام.
وأضاف زيلينسكي "هجوم صاروخي روسي جديد، جريمة جديدة ضد الإنسانية"، وأوضحت السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، أن المستشفى المستهدف كان يقدم خدمات رعاية نفسية.
وقال ليساك في وقتٍ سابقٍ عبر تليغرام، إن منطقة دنيبروبتروسك "تعرّضت لهجومٍ كثيفٍ ليلاً "بالصواريخ والطائرات المسيّرة".
ودان السناتور الأمريكي ليندسي غراهام؛ الذي يجري ثالث زيارة له إلى أوكرانيا، الهجوم ووصفه بأنه جريمة حرب.