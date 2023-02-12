برصاص في البطن.. الاحتلال يغتال طفلًا فلسطينيًّا في جنين

قتل الاحتلال الإسرائيلي طفلًا فلسطينيًّا "14 عامًا"، وأصاب ثلاثة شباب، خلال مداهمته بلدة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم "الأحد"؛ مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع مسلحين.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، أن الطفل "قصي رضوان واكد" استشهد متأثرًا بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن في مدينة جنين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت الوزارة أن الاحتلال اقتحم جنين ومخيمها بقوات كبيرة، وأصاب ثلاثة شبان بجروح خطيرة، وجرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وجرى إدخالهما إلى غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.
من جانبه ذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "القوات التي أُرسلت إلى جنين لاعتقال مسلح تعرضت لإطلاق نار وردّت هي الأخرى بإطلاق النار"؛ بحسب "رويترز".