برصاص في البطن.. الاحتلال يغتال طفلًا فلسطينيًّا في جنين

وأضافت الوزارة أن الاحتلال اقتحم جنين ومخيمها بقوات كبيرة، وأصاب ثلاثة شبان بجروح خطيرة، وجرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وجرى إدخالهما إلى غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.