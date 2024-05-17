وكأنه يطلق النار على قدميه.. أسلحة الجيش الإسرائيلي تتصيده و4 حوادث شاهدة

وأضاف أنه "يجري تقييم الوضع من قبل متخصصين في مكان الحادث، وبناءً على ذلك سيتم إصدار تعليمات لسكان موشاف الذين يعيشون على مقربة من مكان السقوط -إذا لزم الأمر- وسيتم التحقيق في الحادث من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".