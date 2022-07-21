"الشباب الصومالية" تقتل 17 شرطيًّا إثيوبيًّا في هجوم على منطقة حدودية

وأوضح القائد الإثيوبي أن الهجوم، الذي نادرًا ما يحدث في منطقة حدودية، وقع أمس عندما هاجم مقاتلو الحركة قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية، بعد مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي من الحدود؛ وفقًا لـ"رويترز".