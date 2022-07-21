"الشباب الصومالية" تقتل 17 شرطيًّا إثيوبيًّا في هجوم على منطقة حدودية

هاجم مسلحون من حركة الشباب المتشددة في الصومال قريتين بالقرب من الحدود؛ مما أسفر عن مقتل 17 من رجال الشرطة الإثيوبيين داخل الأراضي الصومالية، فيما قُتل 63 من مقاتلي الحركة، بحسب ما أفاد قائد أمني إثيوبي، اليوم "الخميس".
وأوضح القائد الإثيوبي أن الهجوم، الذي نادرًا ما يحدث في منطقة حدودية، وقع أمس عندما هاجم مقاتلو الحركة قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية، بعد مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي من الحدود؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف القائد الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه ليس مخولًا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن أحد قادة حركة الشباب عبر الحدود لتشكيل وحدة في إثيوبيا.
وأشار إلى أن الشرطة الإثيوبية في المنطقة صادرت رشاشات ثقيلة ومركبات من مقاتلي الحركة.
من جانبه ذكر المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، أن "مقاتلي الحركة سيطروا على القريتين وقتلوا العشرات من ضباط الشرطة الإثيوبيين هناك، واستولوا على أسلحة من الشرطة الإثيوبية".