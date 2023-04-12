تأجيل عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الجمعة

ولم يُوضح "فضائل" سبب التأجيل، وتندرج العملية في سياق اتفاق بين الطرفين تم التوصل إليه الشهر الماضي، يقضي بتبادل أكثر من 880 أسيرًا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.