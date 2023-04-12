العالم
تأجيل عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى الجمعة
"فضائل" لم يبيّن سبب الإرجاء
أُجّلت إلى الجمعة المقبل عمليةُ تبادل الأسرى التي كانت مقررة غدًا بين الحكومية اليمنية والحوثيين؛ بحسب ما أعلن مسؤول يمني، اليوم "الأربعاء".
وقال المتحدّث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، عبر "تويتر": "تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة وسوف تستمر ثلاثة أيام".
ولم يُوضح "فضائل" سبب التأجيل، وتندرج العملية في سياق اتفاق بين الطرفين تم التوصل إليه الشهر الماضي، يقضي بتبادل أكثر من 880 أسيرًا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وكان "فضائل" قد أعلن أمس أن عملية التبادل ستنطلق الخميس.