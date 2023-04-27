أتراك الخارج يبدؤون التصويت في الانتخابات الرئاسية

ويُنظر إلى الانتخابات الحالية كونها نقطة تحول في تاريخ تركيا، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع تكاليف المعيشة داخل البلاد، بالإضافة إلى وضع سلطات سياسية كبيرة في يد الرئيس أردوغان وتقليص دور البرلمان منذ استفتاء عام 2017.