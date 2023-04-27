أتراك الخارج يبدؤون التصويت في الانتخابات الرئاسية

بدأ الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم (الخميس) بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي يتوقع أن تشهد أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتحتضن ألمانيا أكبر جالية من الأتراك المهاجرين في العالم ويقدر عدد الأتراك المقيمين فيها بنحو 2.3 مليون نسمة، ولا يحمل كثير منهم الجنسية الألمانية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتوافد أفراد الجالية التركية في فرنسا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية على صناديق الاقتراع.
وأظهر العديد من أتراك المهجر سابقاً مساندة كبيرة لـ"أردوغان" وحزبه العدالة والتنمية، ولكن استطلاعات الرأي الحديثة تظهر أن "أردوغان" يأتي في مرتبة متأخرة.
ويُنظر إلى الانتخابات الحالية كونها نقطة تحول في تاريخ تركيا، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، وارتفاع تكاليف المعيشة داخل البلاد، بالإضافة إلى وضع سلطات سياسية كبيرة في يد الرئيس أردوغان وتقليص دور البرلمان منذ استفتاء عام 2017.
ويبدأ التصويت داخل تركيا يوم 14 مايو (أيار) المقبل، وسيُسمح للناخبين الأتراك في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم حتى التاسع من مايو.