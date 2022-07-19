السودان.. قبيلة الهوسا تنقل مظاهراتها من النيل الأزرق إلى الخرطوم

تظاهر المئات من أبناء قبيلة الهوسا في الخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بـ"القصاص للشهداء" بعد اشتباكات قبلية أوقعت 79 قتيلاً الأسبوع الماضي، بسبب نزاع على الأراضي في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا.