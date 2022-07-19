السودان.. قبيلة الهوسا تنقل مظاهراتها من النيل الأزرق إلى الخرطوم

تظاهر المئات من أبناء قبيلة الهوسا في الخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بـ"القصاص للشهداء" بعد اشتباكات قبلية أوقعت 79 قتيلاً الأسبوع الماضي، بسبب نزاع على الأراضي في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا.
وتلبية لدعوة ناشطين من الهوسا إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في الخرطوم، تجمع منذ الصباح الباكر عدة مئات من أنصارهم في جنوب العاصمة السودانية حاملين لافتات كتب عليها "لا لقتل الهوسا" و"القصاص لشهداء النيل الأزرق".
وفي الشواك بولاية القضارف، على بعد 600 كيلومتر شرق الخرطوم، وحيث يقيم عدد كبير من أبناء قبيلة الهوسا، أغلق قرابة 500 منهم الطريق الرابط بين الخرطوم وكسلا، وفقاً لـ"فرانس 24".