زيارة مرتقبة لمسؤولين من "الطاقة الذرية" إلى إيران

أعلنت إيران، اليوم "الأربعاء"، أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الأيام المقبلة لإزالة "الغموض" المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لصحافيين في طهران: "تواصُلنا مع الوكالة مستمر، ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال مع الوكالة من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدمًا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.
وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسًا للولايات المتحدة.