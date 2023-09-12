الرئيس الأمريكي يعلن مساعدات طارئة إلى ليبيا

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن سفارة الولايات المتحدة، أصدرت إعلانًا رسميًّا عن الاحتياجات الإنسانية، وهو ما سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.