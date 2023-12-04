إسرائيل تقتل 50 نازحاً فلسطينياً في قصف مدرستين بغزة

قتلت غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في قطاع غزة، أكثر من 50 فلسطينياً، وأصابت المئات، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبينت "وفا" أن طائرات إسرائيلية وقوات مدفعية قصفت مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، ومدرسة الشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 50 ضحية على الأقل وسط النازحين، وإصابة المئات.
وأضافت أن عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين نقلوا إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.
وأوضحت أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإخلاء الشهداء والمصابين، نظراً لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.