إسرائيل تقتل 50 نازحاً فلسطينياً في قصف مدرستين بغزة

قتلت غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في قطاع غزة، أكثر من 50 فلسطينياً، وأصابت المئات، اليوم (الاثنين)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".