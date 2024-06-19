"مقاطع فيديو تُظهره تائهًا".. خطة الجمهوريين للتشكيك في القدرات الذهنية لـ"بايدن"

بينما كان يقف بين قادة الغرب الرئيسيين في قمة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع الماضي، استدار الرئيس الأمريكي جو بايدن مبتعدًا، فيما بدا أنه "ارتباك"، واضطر إلى العودة إلى المجموعة لالتقاط صورة، على الأقل، هذا ما أظهرته وسائل الإعلام المؤيدة للحزب الجمهوري الأمريكي، فيما كتب حساب أبحاث اللجنة الوطنية الجمهورية على "تويتر": "ماذا يفعل بايدن؟"، لكن في الواقع، لم يكن الأمر غريبًا على الإطلاق، لقد استدار "بايدن" نحو المظليين وأعطاهم إشارة الإبهام للأعلى، كما أظهر مقطع فيديو أوسع.