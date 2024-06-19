"مقاطع فيديو تُظهره تائهًا".. خطة الجمهوريين للتشكيك في القدرات الذهنية لـ"بايدن"

بينما كان يقف بين قادة الغرب الرئيسيين في قمة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع الماضي، استدار الرئيس الأمريكي جو بايدن مبتعدًا، فيما بدا أنه "ارتباك"، واضطر إلى العودة إلى المجموعة لالتقاط صورة، على الأقل، هذا ما أظهرته وسائل الإعلام المؤيدة للحزب الجمهوري الأمريكي، فيما كتب حساب أبحاث اللجنة الوطنية الجمهورية على "تويتر": "ماذا يفعل بايدن؟"، لكن في الواقع، لم يكن الأمر غريبًا على الإطلاق، لقد استدار "بايدن" نحو المظليين وأعطاهم إشارة الإبهام للأعلى، كما أظهر مقطع فيديو أوسع.
وتكرر الأمر مرة أخرى في حفل لجمع التبرعات مع الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كتبت صحيفة "نيويورك بوست"، أن "بايدن يبدو أنه تجمّد على المسرح، وكان على أوباما أن يقوده إلى خارج المسرح في أحدث مثال على أن الرئيس مذهول أو مرتبك"، فيما أظهر مقطع فيديو تم تكبيره للحادث أن "بايدن" كان يلوّح بيده ويستقبل تصفيق الجمهور بعد مناقشة مطولة أدارها مقدم البرامج الليلية جيمي كيميل.
وبالنسبة لمشاهدي وسائل الإعلام اليمينية أو خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي المصممة للمحافظين، تظهر هذه المقاطع المصورة لـ"بايدن" بشكل يومي تقريبًا في محاولة لتأكيد إحدى نقاط ضعف الرئيس الرئيسية، وهي سِنّه.
وغالبًا ما تُحرر مقاطع بشكل انتقائي لجعل "بايدن" يبدو عجوزًا، إنها تطلق سلسلة من العناوين الرئيسية حول كيفية ظهور سنه أو خرفه، ثم سلسلة أخرى من العناوين الرئيسية حول كيفية إنشاء المقاطع المصورة لتضليل المشاهدين، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتُظهر المقاطع المصورة، وما يصاحبها من قلق، مدى انقسام النظام البيئي لوسائل الإعلام السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم، فقليل من الناس يشاهد خطابًا كاملًا أو نشرة إخبارية كاملة، وبدلًا من ذلك يحصلون على مثال سريع لما فاتهم من حساب يتوافقون معه.
وتُظهر المقاطع أن التهديد الوشيك للمقاطع المصورة المزيفة -المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يجعل الأشخاص يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها بالفعل- لا يضاهي التزييفات الرخيصة الأكثر شيوعًا والأسهل في الإنشاء؛ المقاطع المصورة التي تم تحريرها خصيصًا للتضليل.
وفي حين أن المقاطع المصورة المزيفة أو المحتوى الآخر الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي من المحتمل أن يتم الإبلاغ عنها وإزالتها من قنوات التواصل الاجتماعي لمخالفتها سياساتها، فإن هذه المقاطع المصورة التي تم تحريرها بشكل انتقائي لا تنتهك القواعد عادةً لأنه، إلى حد ما، يتم تحرير جميع المحتويات بشكل ما.
واستنكرت إدارة "بايدن" هذه المقاطع المصورة على أنها تزييفات رخيصة تم إنشاؤها بسوء نية، ودافعت عن اللياقة العقلية للرئيس، على الرغم من أن كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أطلقت عليها اسم "المقاطع المصورة المزيفة"، وقد أدى ذلك إلى جولة أخرى من الانتقادات من اليمين، حيث زعم البعض أن جان بيير تنشر معلومات مضللة بنفسها.
واليسار ليس محصنًا من نشر الصور المضللة عن "ترامب" أيضًا، حيث تُظهر إحدى الصور "ترامب" وهو يمسك بيد ابنه مدعيًا أن الرئيس السابق كان بحاجة إلى مساعدة للنزول من على المسرح، بينما أظهر مقطع فيديو أنه كان في الواقع يصافح ابنه.
وفي الواقع، فإن كلا المرشحين لمنصب الرئيس عجوزان، وهذه حقيقة لا تتغير، "ترامب" يبلغ من العمر 78 عامًا؛ "بايدن" 81 عامًا، وما إذا كنت ترى أنهما عرضة للحظات كبار السن، أو غير متماسكين ومرتبكين، أو بطيئين في الحركة، يتعلق في الغالب بوجهات نظرك حول من هما، والمحتوى الذي تشاهده حول ذلك.
ومن الوارد أن يؤدي عمر المرشحين إلى المزيد من هذه الهفوات، ويتم تمديد تغطية هذه الهفوات؛ لأن الناخبين قلقون بشأن عمر الرئيس التالي، ويبدو أن هناك "نوعًا من لعبة تنس الطاولة حول من لديه لحظة كبار السن في اليوم"، ويمكن للتكرار اللانهائي للانتقادات المتعلقة بالعمر أن يؤثر على الناخبين ويعزز المخاوف التي لديهم بشأن اللياقة البدنية للمنصب، وهذا هو السبب في استمرار دورات الأخبار هذه والترويج لها من قبل كلا الحملتين.