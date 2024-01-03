رفض أمريكي لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية -بما في ذلك على لسان رئيسها- مرارًا وتكرارًا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة، وينبغي الكفّ عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري.