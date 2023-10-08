حماس: أعداد الأسرى التي لدينا أضعاف ما أعلنته إسرائيل

أكد المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسَرَتهم حماس في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية، أكثر مما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأضعاف مضاعفة.
وأشار أبو عبيدة، في تسجيل بُث بعد وقت قصير من منتصف الليل السبت، أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة.
من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد: إن قوات الجيش والشرطة تَمَكّنت من تحرير رهائن في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.