الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا

عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس) على قرار يدعو إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، في نص تأمل كييف وحلفاؤها الحصول على أوسع دعم ممكن له.
ويؤكد مشروع القرار غير الملزم الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويشدد مشروع القرار من جديد على التمسك بـوحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الجمعية العامة أمس: "إنني أناشدكم: هذه لحظة حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن".