الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا

عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس) على قرار يدعو إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، في نص تأمل كييف وحلفاؤها الحصول على أوسع دعم ممكن له.