خطة ماكرون لجعل الفرنسيين يعملون أكثر تُطلق شرارة الإضرابات والتظاهر

اقترحت الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، بدلاً من 62 حالياً، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.