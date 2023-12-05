ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15914 شهيداً

وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأن طواقم الإسعاف انتشلت خلال الساعات الماضية 349 شهيداً من تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرّضت لعمليات تدمير شامل من قِبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن عدد جرحى العدوان اقترب من 43 ألف جريح، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على العلاج، في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.