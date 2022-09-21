تونس.. شرطة الإرهاب تستجوب "الغنوشي" لمدة 12 ساعة

واستُدعي "الغنوشي" وشخصية بارزة أخرى في حزب النهضة، هو رئيس الوزراء السابق علي العريض، في البداية الاثنين الماضي، وجرى استجواب "العريض" حتى ساعة متأخرة من الليل واعتقاله، بينما انتظر "الغنوشي" 12 ساعة قبل استجوابه.