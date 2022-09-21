تونس.. شرطة الإرهاب تستجوب "الغنوشي" لمدة 12 ساعة

ذكر سمير ديلو محامي زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، اليوم (الأربعاء)، أن الشرطة استجوبت موكله لأكثر من 12 ساعة خلال الليل بشأن اتهامات بالإرهاب.
وأضاف "ديلو" أن شرطة الإرهاب استدعت "الغنوشي" أمس من الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن أن "الغنوشي" وعلي العريض سيمثلان أمام أحد القضاة في وقت لاحق اليوم.
واستُدعي "الغنوشي" وشخصية بارزة أخرى في حزب النهضة، هو رئيس الوزراء السابق علي العريض، في البداية الاثنين الماضي، وجرى استجواب "العريض" حتى ساعة متأخرة من الليل واعتقاله، بينما انتظر "الغنوشي" 12 ساعة قبل استجوابه.
وينفي كلا الرجلين وحزب النهضة الاتهامات التي تحقق فيها الشرطة بأنهما ساعدا تونسيين على السفر إلى سوريا خلال أزمة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل عقد من الزمن.
ويتهم كلاهما الشرطة باستخدام التحقيق لترهيبهما بسبب معارضة الحزب لاستحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وتعليق عمل البرلمان المنتخب في يوليو 2021.