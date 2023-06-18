إسرائيل بصدد الموافقة على بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية

أدرجت حكومةُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، الموافقةَ على بناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلّة، على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل.