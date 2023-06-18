إسرائيل بصدد الموافقة على بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية

أدرجت حكومةُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، الموافقةَ على بناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلّة، على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولّى أيضًا مهامَّ أمنية تمنحه دورًا بارزًا في إدارة الضفة الغربية: "سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وردًّا على القرار الإسرائيلي، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غدًا.