اليوم الـ 86 للعدوان.. "الصحة" الفلسطينية: ارتفاع أعداد شهداء قطاع غزة إلى 21822 والمصابين لـ 56451

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 شهيداً، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.