كندا تساهم بـ24,5 مليون دولار لشراء معدّات دفاع جوي لأوكرانيا

وأوضح "بلير"، في بيان، أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهّد بها رئيس الوزراء "جاستن ترودو"، لكييف، في يونيو الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".