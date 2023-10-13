"الصحة العالمية" تحذر من انهيار وشيك للنظام الصحي في غزة.. وتدعو لوقف العنف

وأشار جاسارفيتش إلى أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم وصول الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل كامل، وهناك نقص في كميات الدم في بنوك الدم وفي أدوية الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، وتعمل 6 مستشفيات بشكل جزئي فقط، بينما توقف مستشفى بيت حانون عن العمل؛ بسبب الغارات الجوية التي ألحقت أضرارًا به.