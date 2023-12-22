"الياسين" تباغت قوة إسرائيلية والرشاشات تحصدهم.. شاهد ما حدث

يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 145 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 471 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.