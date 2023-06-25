العراق.. السجن المؤبد لضابط قتل 21 متظاهراً

وأفادت خلاصة الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبد على الرائد عمر نزار، بتهمة قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبد المهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".