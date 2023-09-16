بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي

وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجّهتها، الخميس، إلى باريس أن “حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية”، ومنحته مع فريقه “مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا”.