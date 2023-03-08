"رأس حربة القطب الشمالي".. بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية في النرويج المجاورة لروسيا

وبيّنت البحرية أن القاعدة الجديدة ستدعم العمليات في القطب الشمالي للقوات البريطانية الخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن في القطب الشمالي.