"رأس حربة القطب الشمالي".. بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية في النرويج المجاورة لروسيا

أعلنت بريطانيا اليوم (الأربعاء) فتح قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج؛ لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي، وسط مخاوف متنامية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت البحرية الملكية البريطانية في بيان أن الموقع النرويجي الجديد، المسمى "كامب فايكنغ"، سيكون بمثابة مركز لقوات البحرية الملكية البريطانية، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن القوات ستكون رأس حربة القطب الشمالي والوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في الطقس البارد.
وبيّنت البحرية أن القاعدة الجديدة ستدعم العمليات في القطب الشمالي للقوات البريطانية الخاصة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن في القطب الشمالي.
وترفض النرويج المتاخمة لروسيا، استضافة قواعد دائمة لجنود أجانب، لذلك من المقرر أن تبقى قاعدة "كامب فايكنغ" قائمة لمدة عقد فقط.