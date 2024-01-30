"الوضع معقد وحساس للغاية".. الصين تحذر من دوامة انتقام في الشرق الأوسط

حذّرت الصين اليوم (الثلاثاء) من دوامة انتقام في الشرق الأوسط، بعدما توعّدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.