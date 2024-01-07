صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22835 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 سهيدًا، والجرحى إلى 58416، منذ الـ7 من أكتوبر.