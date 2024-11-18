استشهاد 28 فلسطينيًا جراء اعتداءات نفذها الاحتلال على شمال ووسط قطاع غزة

وفي ذات السياق، حذرت بلدية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من توقف آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاذ الوقود، واستمرار إغلاق المعابر، مشيرة إلى خطورة ذلك على الأوضاع الصحية والبيئية، في ظل وجود آلاف النازحين غرب المدينة.