مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين في قصف إسرائيلي لمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم (الأحد)، مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء قصف طال مقرًا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربًا من الحرب بين حماس وإسرائيل.
وشدد البرنامج في بيان على أن المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح البرنامج أن مقره أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.
وقال: "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".