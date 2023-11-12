مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين في قصف إسرائيلي لمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم (الأحد)، مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء قصف طال مقرًا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربًا من الحرب بين حماس وإسرائيل.