"زيلينسكي": لا يمكن التفاوض مع موسكو بعد "الاستفتاءات الزائفة"

وقال: "سنتحرك للدفاع عن شعبنا في آن معًا في منطقة خيرسون، وفي منطقة زابوريجيا، وفي دونباس، وأيضًا في الأراضي المحتلة حاليًا في منطقة خاركيف، وفي القرم".