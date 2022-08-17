"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوريجيا على نحو عاجل

قالت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية إينرغوأتوم العامة في بيان إنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، مشيرةً إلى أن عملياتها لم تتأثر.
وكتبت على "تلغرام": وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي، وأضافت أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".
وقالت إينرغوأتوم إن مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.
وقرابة الظهر دعت قناة على "إنستغرام" بالروسية تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية، لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية"، وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني.
وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء: إن أربع سفن أخرى غادرت أوكرانيا محملة بزيت دوار الشمس والذرة، فيما قالت كييف إنها تتوقع وصول خمس سفن أخرى يوم الأربعاء في أكبر قافلة سفن تصل منذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية من الحبوب.
وأضافت أن السفن غادرت من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا في إطار اتفاق لتصدير الحبوب توسطت فيه الأمم المتحدة.
وتتوقع أوكرانيا وصول السفن الخمس إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود يوم الأربعاء لتحميل أكثر من 70 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وأضافت: "نتوقع اليوم دخول خمس سفن في ميناء تشورنومورسك- وهذا أكبر رقم خلال تشغيل ممر الحبوب ".
قال مسؤولون أوكرانيون الأربعاء إن الجيش الروسي استهدف ليلًا منطقة أوديسا بالصواريخ.
وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة المحلية: إن القوات الروسية أطلقت عدّة صواريخ على المنطقة ليلًا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى، من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الضربات الصاروخية دمرت مركزًا ترفيهيًا وعدة مبانٍ خاصة.