"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوريجيا على نحو عاجل

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة المحلية: إن القوات الروسية أطلقت عدّة صواريخ على المنطقة ليلًا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى، من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الضربات الصاروخية دمرت مركزًا ترفيهيًا وعدة مبانٍ خاصة.