المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة: ٥٠ ألف حالة وفاة موثّقة خلال رحلات الهجرة منذ عام ٢٠١٤

ومن بين المهاجرين المفقودين وثقت المنظمة ٩ آلاف شخص من الدول الأفريقية، و٦٥٠٠ شخص من آسيا، و٣ آلاف شخص من الأمريكتين، وأن أكثر من نصف حالات الوفاة الفردية الموثقة حدثت على الطرق المؤدية إلى أوروبا وداخلها؛ حيث أودت طرق البحر المتوسط وحدها بحياة أكثر من ٢٥ ألف شخص، كما تم تسجيل ما لا يقل عن ١٦ ألف مفقود في البحر ولم يتم العثور على رفاتهم مطلقًا.