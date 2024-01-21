"الديكتاتور" والزي.. "ترامب" يطرد شخصين من تجمعه الانتخابي ويسخر من "هيلي"!

شهد تجمع دونالد ترامب في مدينة مانشستر، بولاية نيو هامبشاير الأمريكية، لحظات من الجدل عندما قام بطرد أحد المتظاهرين لأنه وصفه بـ"الديكتاتور"، وعندما واجهه أحد الحاضرين بسؤال حول لياقته العقلية، رد "ترامب" بتأكيد أن عقله أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا.