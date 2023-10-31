البرلمان العربي يستنكر المجزرة الإسرائيلية في "جباليا" ويدعو إلى وقف النار في غزة

وأفاد في بيان له اليوم، بأن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات, جرائم وحشية وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويجب وقفها على الفور، لافتًا الانتباه إلى أن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.