بينهم 3 وزراء.. الجزائر تسجن كبار مسؤوليها في عهد "بوتفليقة" بسبب فسادهم

حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى اليوم (الخميس)، غيابيًا بالسجن 20 عامًا بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أيضاً على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات، ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور.
ولوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد أهمها تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية، وأيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.