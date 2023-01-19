بينهم 3 وزراء.. الجزائر تسجن كبار مسؤوليها في عهد "بوتفليقة" بسبب فسادهم

حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى اليوم (الخميس)، غيابيًا بالسجن 20 عامًا بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.