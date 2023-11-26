خبير عسكري: "يتجاوز أي شيء رأيته في حياتي".. تقرير أمريكي: وتيرة "قياسية" لعدد القتلى المدنيين بغزة

وفي حين أن عدد القتلى في زمن الحرب لن يكون دقيقًا أبدًا، يقول الخبراء إنه حتى القراءة المتحفظة لأرقام الضحايا المبلغ عنها من غزة، تُظهر أن وتيرة الوفيات خلال الحملة الإسرائيلية لها سوابق قليلة في هذا القرن.